«Жила в пьянке и грязи»: известны подробности о совратившей 12-летнего внука жительнице Коми

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Жители села, в котором 12-летний подросток стал жертвой сексуального насилия со стороны 62-летней бабушки, рассказали о семье. По словам знающих женщину, она часто выпивала и вела разгульный образ жизни.

– Эта бабушка всю жизнь жила в пьянке и грязи, ничего удивительного, – поделилась местная жительница.

Также односельчане рассказали, что мальчик отличался умственной отсталостью и только недавно научился говорить.

– Мальчик нездоровый сам по себе, недавно только говорить научился. Что уж там, как ребеночек маленький еще разговаривает, – сообщили местные.

Пожилая женщина начала домогаться внука еще в 2022 году, школьник подвергался насилию полгода, а после правда всплыла наружу. Информацию подтвердили в СК Коми.

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