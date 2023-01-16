В Коми на смену морозам придут метели и сильный ветер

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В Коми 16 января пообещали метели, гололед и изморозь, сообщили в пресс-службе регионального ЦГМС. По предоставленным данным, температура воздуха в то же время не будет морозной.

Метеорологи рассказали, что скорость ветра составит от 7 до 12 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 15-18 м/с. Пообещали также метели и температуру -1...-6, местами -7...-12°С. На дорогах прогнозируется гололедица.

В Сыктывкаре 16 января ожидается небольшой снег и усиленный ветер до 12 м/с. Температура ночью и днем -6...-8°С. На дорогах также будет гололедица.

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