«Нашему годовалому сыну осталось жить месяц»: жительница Коми опубликовала крик о помощи

Фото: Агафья Логвинова

Годовалому Косте из Вокруты срочно нужна финансовая помощь. Малышу диагностировали страшную болезнь - рак крови.

Его мама Агафья опубликовала настоящий крик о помощи в социальных сетях. По словам воркутинки, ее сын успешно боролся с лейкозом, но он вернулся, а врачи дают неоптимистичные прогнозы.

- На протяжении 8 месяцев мы боролись с этой болезнью в лучшей клинике в Москве, в институте им. Д. Рогачёва. В ходе лечения наш сын перенес реанимацию, несколько блоков химиотерапии и вышел в ремиссию. Затем была пересадка костного мозга. Мы надеялись, что все самое страшное уже позади, но на 60 день Костику сделали пункцию, которая показала 3 процентов бластов, далее последовали еще две, но они были чистые. Через две недели в контрольной пункции бласты выросли до 69 процентов, а в костном мозге до 7 процентов. Итог: нам констатировали ранний рецидив, и что нашему сыну осталось жить месяц, может больше, - рассказала женщина.

Врачи предложили родителям «прикрепиться» к паллиативной службе по месту жительства, но этот вариант семью малыша не устраивает. Было решено продолжать борьбу за жизнь сына, потому что Агафья твердо уверена: «Дети должны жить!».

На запросы, направленные в зарубежные клиники, положительный ответ дала клиника «Медикал Парк», которая является флагманом MLP Care Group – одной из самых авторитетных и опытных медицинских групп в Турции. В предложенный пакет лечения для маленького воркутинца вошли химиотерапия, аллогенная трансплантация костного мозга от донора, лабораторные анализы и прочие расходы на оплату услуг врачей, медицинского оборудования и расходных материалов. В общей сложности выставленный счет на лечение Костика составил порядка 200 тысяч долларов, из которых на сегодняшний день собрано только 1,5 млн рублей.

Фонд «Подари жизнь» при больнице им. Рогачева отказался помогать семье, опираясь на экспертное мнение врачей. Другие благотворительные фонды, в которые обратились родители, пока не ответили, а времени на ожидание остается все меньше.

- Рак крови ‒ это быстрое поражение всех органов, которое развивается быстро. Именно поэтому мы рассчитываем на поддержку каждого из вас! Такую сумму без вашей помощи нам просто не достать!, – констатирует мама в своем обращении.

Мы также обращаемся к вам, уважаемые воркутинцы, с просьбой поддержать семью наших земляков и маленького Костика в такой непростой ситуации. Благодаря нашей совместной помощи аналогичную финансовую поддержку получила уже не одна воркутинская семья. Для многих из них это был единственный вариант решения проблемы. Сумма для лечения Кости, конечно, очень большая и времени на ее сбор не так много, но надежда на чудо все-таки остается.

Финансовую помощь можно оказать переводом (получатель Логвинова Агафья Викторовна):

– по номеру телефона 89121718388 (привязка к Сбербанку)

– по номеру карты Сбербанка №2202203658734829

– по номеру счета: 40817810938113014620

БИК: 044525225

Корр. счёт: 30101810400000000225

ИНН: 7707083893

КПП: 773643001

ОКПО: 57972160

ОГРН: 1027700132195

SWIFT-код: SABRRUMM

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мое состояние ухудшается»: участница проекта «Ты супер!» обратилась с просьбой к жителям Коми (подробности)