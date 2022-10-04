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Здоровье4 октября 2022 8:20

В Коми подтвердили еще две смерти от коронавируса

Число зараженных COVID-19 в Коми превысило 186 тысяч человек
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми зарегистрировано более 180 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По предоставленной информации, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 186 184 человека с COVID-19. За последние сутки – 183. Выписано за сутки – 437 человек, за все время – 179 785 пациентов.

Два новых случаев смерти, как уточнили в Минздраве Коми, было зарегистрировано за последние 24 часа. Всего число умерших достигло 3 221 жителя региона.

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