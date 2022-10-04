В Коми подтвердили еще две смерти от коронавируса

Фото: архив "КП"

В Коми зарегистрировано более 180 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По предоставленной информации, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 186 184 человека с COVID-19. За последние сутки – 183. Выписано за сутки – 437 человек, за все время – 179 785 пациентов.

Два новых случаев смерти, как уточнили в Минздраве Коми, было зарегистрировано за последние 24 часа. Всего число умерших достигло 3 221 жителя региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В мэрии Сыктывкара прокомментировали вспышку кишечной инфекции среди школьников (подробности)