В мэрии Сыктывкара прокомментировали вспышку кишечной инфекции среди школьников

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В сыктывкарской школе №18 ситуация с распространением кишечной инфекцией находится под контролем. Об этом сообщили в городской мэрии.

В администрации уточнили, что вспышка заболевания была зафиксирована неделю назад. С тех пор руководство школы предприняло все необходимые меры, чтобы инфекция не была распространена среди учеников.

- В настоящее время Роспотребнадзором по Республике Коми проводятся лабораторные исследования с целью установления причин всплеска инфекционного заболевания в этой школе, который произошел неделю назад. После обнаружения очага инфекции оперативно были прекращены занятия в школе, чтобы не допустить роста числа заболевших. В настоящее время новых случаев не зафиксировано. Обучение проводится в дистанционном режиме, - сообщили в мэрии Сыктывкара.

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