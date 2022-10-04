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Общество4 октября 2022 5:43

В мэрии Сыктывкара прокомментировали вспышку кишечной инфекции среди школьников

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В сыктывкарской школе №18 ситуация с распространением кишечной инфекцией находится под контролем. Об этом сообщили в городской мэрии.

В администрации уточнили, что вспышка заболевания была зафиксирована неделю назад. С тех пор руководство школы предприняло все необходимые меры, чтобы инфекция не была распространена среди учеников.

- В настоящее время Роспотребнадзором по Республике Коми проводятся лабораторные исследования с целью установления причин всплеска инфекционного заболевания в этой школе, который произошел неделю назад. После обнаружения очага инфекции оперативно были прекращены занятия в школе, чтобы не допустить роста числа заболевших. В настоящее время новых случаев не зафиксировано. Обучение проводится в дистанционном режиме, - сообщили в мэрии Сыктывкара.

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