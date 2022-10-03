В сыктывкарской школе объявлено дистанционное обучение из-за кишечной инфекции

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре 18-ая школа ушла на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Коми. По данным ведомства, в учебном заведении обнаружены случаи заражения кишечной инфекцией.

- В учреждении введены ограничительные мероприятия. Учебный процесс в здании школы невозможен, - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Коми.

Также руководство школы заявило, что учебный процесс не будет прерван, а также попросило родителей ограничить нахождение детей в общественных местах города.

- Уважаемые родители, при появлении признаков болезни у вашего ребенка просьба обращаться к врачу и информировать об этом классного руководителя. Ограничьте на время пребывание детей в общественных местах. Информация о начале занятий в здании школы будет своевременно направлена классными руководителями, - заявили в школе.

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