В суде рассказали, как экс-глава МФЦ собирала деньги с подчиненных

Фото: Сыктывкарский городской суд

Гособвинитель рассказал, как экс-руководитель МФЦ Коми Наталья Жегунова собирала деньги с подчиненных. Это произошло в пятницу, 7 октября, в Сыктывкарском городском суде.

Жегунова возглавила МФЦ в августе 2017 года. В конце 2017 года фигурантка предложила подчиненной повышенную премию. При этом та должна отдать половину Жегуновой. В итоге сотрудница получила 160 тысяч рублей и 80 тысяч отдала начальнице.

Далее Жегунова продолжила регулярно собирать деньги с подчиненных через своего заместителя. До конца 2021 года ей платили пять-семь сотрудников МФЦ. В общей сложности Жегунова получила 2,9 миллиона рублей. 419 тысяч рублей были потрачены на проведение праздников, дней рождения сотрудников, а также на благотворительную деятельность МФЦ. Оставшуюся сумму Жегунова взяла себе. Фигурантка заявила, что вину не признает.

В качестве свидетеля допросили сотрудницу, которая проработала в должности заместителя главного бухгалтера МФЦ несколько месяцев в 2021 году. Та рассказала, что в бухгалтерию пришла заместитель руководителя МФЦ и сказала, что у них в организации принято, что сотрудники с премии передают часть денег для Жегуновой, поскольку у той очень маленькая премия, а часть — на нужды МФЦ. Свидетель была на испытательном сроке. В декабре ей выписали две премии – 113 тысяч и 130 тысяч рублей. В общей сложности ей пришлось отдать 150 тысяч рублей.

Премии выплачивались из фонда экономии зарплаты. В бухгалтерии МФЦ штатная численность работников составляла 10 единиц. На самом деле там работали пять-шесть человек. Нагрузка, по словам свидетеля, была колоссальная, передает БНК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обвиняемая в присвоении денег экс-руководитель МФЦ Коми останется под домашним арестом