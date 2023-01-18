Синоптики прогнозируют в Коми метель и гололёд с южным ветром

Фото: архив КП.

В Коми ощутимо потеплело, что не может не радовать. Синоптики республики представили прогноз на среду, 18 января.

Метеорологи прогнозируют облачность с прояснениями, временами небольшой снег, умеренный в некоторых районах. Будьте осторожны, местами будет гололёд и метель.

– Ветер южной четверти 6-11 м/с, в отдельных районах порывами 12-14 м/с, метель, – обещают синоптики.

Столбик термометра ночью и днем зависнет на отметке -4...-9, ночью при прояснении покажет -10...-15°С.

Между тем, в Сыктывкаре 18 января ожидается переменная облачность с прояснениями. Ночью временами выпадет небольшой снег.

Как утверждают специалисты, утром и днем может быть гололед. Южный ветер 6-11 м/с окутает столицу региона. Столбик термометра покажет ночью -9...-11, днем -4...-6°С.

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