«Мама еще не знает»: в Ленинградской области трагически погибла молодая уроженка Коми

Фото из личного архива Анастасии Л.

В Ленинградской области трагически оборвалась жизнь 32-летней Анастасии Л. Женщина погибла в страшной аварии 16 января.

Как рассказали в ГУ МВД по Ленинградской области, жительница Коми вместе со своей 52-летней матерью и 11-летним сыном ехали в «Тойота Королла». В какой-то момент на встречку выехала «Газель» и влетела прямо в иномарку. Столкновение Анастасия не пережила, а ее мама находится в коме в реанимации. Школьник же получил сотрясение мозга, но госпитализировать его не стали.

— Страшно читать такие новости. Мама ведь не в сознании, даже не знает, что ее дочери нет в живых… Ужасное горе. Сил семье пережить это, — пишут земляки попавшей в ДТП семьи.

Перед гибелью Анастасия наслаждалась прогулками по Санкт-Петербургу со своей семьей, выкладывала живые и красивые фото с сыном и мамой, признаваясь им в любви. Буквально несколько дней назад они праздновали очередной день рождения мальчика.

Сейчас жители Троицко-Печорска объявили сбор средств для транспортировки тела Анастасии на родину. На данный момент собрано чуть более 18 тысяч рублей.

— Друзья, односельчане! Случилось большое несчастье. Надо организовать перевозку Анастасии с Питера и похороны, — бросили клич в сетях близкие семьи. — Любая помощь в любом размере принимается на эти номера 8-904-230-70-61 (Фетисова А.В.), 8-900-983-55-93 (Оксана К.), 8-912-543-97-15 (Мария И.).

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