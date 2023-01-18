Фото: архив КП.

В Ленинградской области в ДТП погибла 31-летняя жительница Коми. Все машины встретились на дороге лоб в лоб. Женщина скончалась на месте от полученных травм. Ещё шесть человек получили травмы.

Автоавария случилась в понедельник, 16 января, ближе к вечеру. На 355 километре трассы Вологда – Тихвин столкнулись ГАЗ Соболь и Тойота Королла. Как сообщает ТАСС, за рулём ГАЗели сидел 38-летний житель Ярославской области. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Тойотой, которой управлял 32-летний житель Коми. Автомобили врезались лоб в лоб.

Пострадали все: пассажиры Тойоты – 10-летняя и 52-летняя пассажирки, сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии, девочку-подростка уже отпустили домой. Сам водитель тоже получил медпомощь. Погибла 31-летняя уроженка Коми, сообщает ГУ МВД Ярославля и области.

Не обошлись без травм и пассажиры ГАЗели: 40-летнего, 37-летнего и 45-летнего жителей Ярославской области госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Врачи их осмотрели, оказали помощь и отпустили домой.

Между тем, оба водителя в 2022 году привлекались к ответственности за нарушения ПДД по одному разу. Возбуждено уголовное дело.

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