Годовалому Костику из Коми, который борется с раком крови, срочно нужно перевести документы на английский язык

Фото из личного архива

Годовалому Костику из Воркуты, которому диагностировали очень тяжёлую болезнь – рак кровь, срочно нужна помощь. Очень нужен человек, который сможет грамотно перевести на английский язык девять страниц истории болезни ребёнка для клиники за рубежом. Желательно, чтобы человек умел работать с медицинской терминологией.

- Сейчас мы со всех сил стараемся всё успеть, я не сплю ночами. Мы очень боимся не успеть, но верим в лучшее. Мы будем бесконечно благодарны, если кто-то поможет перевести на английский язык эпикриз, мы сами с этой задачей не справимся, - рассказала мама Костика – Агафья Логвинова.

Если вы готовы сделать перевод, то пишите в личные сообщения Агафье.

Напомним, у малыша Костика был обнаружен лейкоз. На протяжении 8 месяцев семья боролась с этой болезнью в лучшей клинике в Москве, в институте им. Д. Рогачёва. В ходе лечения ребёнок перенес реанимацию, несколько блоков химиотерапии и вышел в ремиссию. Затем была пересадка костного мозга. Но случился рецидив. Врачи предложили родителям «прикрепиться» к паллиативной службе по месту жительства, но этот вариант семью малыша не устраивает. Было решено продолжать борьбу за жизнь сына. Сейчас объявлен сбор средств на оплату лечения в зарубежной клинике.

Финансовую помощь можно оказать переводом (получатель Логвинова Агафья Викторовна): – по номеру телефона 89121718388 (привязка к Сбербанку) – по номеру карты Сбербанка №2202203658734829 – по номеру счета: 40817810938113014620 БИК: 044525225 Корр. счёт: 30101810400000000225 ИНН: 7707083893 КПП: 773643001 ОКПО: 57972160 ОГРН: 1027700132195 SWIFT-код: SABRRUMM

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