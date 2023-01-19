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Общество19 января 2023 4:15

В Коми придет мокрый снег и гололед

Синоптики передали прогноз погоды на 19 января
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В республике 19 января пообещали небольшие снегопады, гололед и мокрый снег. Скорость ветра составит 7-12 м/с, порывы возрастут до 14 м/с. Об этом сообщили синоптики ЦГМС Коми.

Ветер придет в регион южного направления. Сильные порывы ожидаются только местами. Температура воздуха составит -4...-9°С.

В Сыктывкаре пообещали облачную погоду и небольшой снег. Скорость ветра усилится до 12 м/с. Температура воздуха днем и ночью составит -5...-7°С.

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