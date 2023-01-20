В Коми придут метели и сильный ветер

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В Коми 20 января пообещали метели и гололед. Прогноз погоды на пятницу сообщили синоптики регионального ЦГМС. Обещают также температуру воздуха до -16°С.

По предоставленным данным, метели ожидаются днем в отдельных районах. Скорость ветра при этом составит 9-14 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -5...-10, при прояснении -11...-16, днем 0...-5°С.

В Сыктывкаре пообещали небольшие осадки и гололед. Скорость ветра достигнет 8-13 м/с. Температура ночью -7...-9, днем -1...-3°С.

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