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Общество20 января 2023 4:15

В Коми придут метели и сильный ветер

Синоптики пообещали ухудшение погоды в республике
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми 20 января пообещали метели и гололед. Прогноз погоды на пятницу сообщили синоптики регионального ЦГМС. Обещают также температуру воздуха до -16°С.

По предоставленным данным, метели ожидаются днем в отдельных районах. Скорость ветра при этом составит 9-14 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -5...-10, при прояснении -11...-16, днем 0...-5°С.

В Сыктывкаре пообещали небольшие осадки и гололед. Скорость ветра достигнет 8-13 м/с. Температура ночью -7...-9, днем -1...-3°С.

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