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Общество9 октября 2022 9:00

«Мы очень любим тебя»: мама и папа пропавшей девочки из Коми просят её вернуться домой

Родители пропавшей 14-летней школьницы из Ухты в слезах записали видеообращение
Источник:kp.ru
Фото: из личного архива семьи пропавшей девочки

Фото: из личного архива семьи пропавшей девочки

Родители пропавшей 14-летней Анастасии Поздеевой записали видеообращение к девочке. С трудом сдерживая слезы, ее мама и папа попросили вернуться домой, как можно скорее.

– Настенька, возвращайся домой. Мы очень любим тебя. Очень ждем, ничего не бойся. Приди, пожалуйста, – сказано в видеообращении.

Волонтеры «Ухта-Спас» сообщили, что в настоящий момент 25 поисковых групп ищут ребенка в районе береговых линий водоемов, в промышленных, садоводческих зонах, в гаражных кооперативах.

Ранее Екатерина Поздеева сообщила в беседе с журналистом «КП-Коми» о том, что Настя оставила дома свой телефон и удалилась из социальных сетей.

Мама девочка Екатерина писала и раньше к девочке, отмечая, что не скажет ни одного плохого слова. Позже она также обращалась к тем, кто может быть причастен к пропаже, попросив отозваться.

– Верните мою девочку! Если кто-нибудь располагает какой-либо информацией о моей девочке, отзовитесь пожалуйста! Мы очень за неё переживаем, – писала она в отчаянии.

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