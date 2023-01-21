Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 января 2023 4:50

Метель и плюсовая температура ожидают жителей Коми 21 января

В Коми прогнозируется сильная метель и плюсовая температура
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми пришла оттепель. Согласно последнему прогнозу синоптиков, в республике ожидается плюсовая температура. Однако теплых дней ждать не стоит: из-за сильного ветра будет не только холодно, но и опасно.

Так, столбик термометра в субботу, 21 января, днем поднимется до +1 градуса, ночью же похолодает до -13. Также жителей Коми предупреждают о надвигающейся метели и гололеде.

- Сегодня, 21 января, будет облачно с прояснениями. Ночью снег, днем небольшой, местами умеренный, в отдельных районах с дождем. Местами гололед. Ветер Ю, ЮЗ 6-11 м/с, ночью на крайнем северо-востоке порывами 15-18 м/с, метель. Температура ночью -2...-7, при прояснении -8...-13, днем +1...-4 градуса. На дорогах гололедица, - сообщили синоптики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за сильного ветра водителям рекомендуют воздержаться от поездок по дороге Усинск - Нарьян-Мар (подробности)

Погода