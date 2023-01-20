Из-за сильного ветра водителям рекомендуют воздержаться от поездок по дороге Усинск - Нарьян-Мар

Фото: pexels.com

Водителям легковых авто рекомендуют не выезжать на дорогу Усинск - Нарьян-Мар. По данным департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО, на названном участке трассы складывается неблагоприятная погодная обстановка: бушует сильный ветер и установилась плохая видимость.

Штормит не только в соседнем регионе, но и в Заполярье. Так, по прогнозам синоптиков, скорость ветра при порывах будет достигать 17 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Окунались семьями: как прошли крещенские купания в Сыктывкаре (подробности)