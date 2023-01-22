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Общество22 января 2023 5:00

В Коми пообещали сильный ветер и гололед

Синоптики передали прогноз погоды на воскресенье, 22 января
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на 22 января. По предоставленным данным, в республике пообещали умеренный снег, гололед и изморозь.

Сильные осадки ожидаются на северо-востоке. В Удорском районе снегопады не пообещали. Скорость ветра составит от 7 до 12 м/с. Ночью и днем температура воздуха будет от -1 до -6°С.

В Сыктывкаре 22 января ожидают облачную погоду, небольшой снег. Скорость ветра будет от 3 до 8 м/с. Температура ночью и днем -2...-4°С.

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