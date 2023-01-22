За сутки в Коми 28 человек заболели коронавирусом

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По информации портала стопкоронавирус.рф, в Коми за прошедшие сутки выявлено 28 случаев заболевания коронавирусом. По предоставленным данным, по состоянию на 22 января с начала пандемии известно о 192 862 заболевших.

Сообщается также, что госпитализирован один человек. Выздоровело 18 человек, с начала пандемии – 189 314 местных жителей. Число умерших от коронавируса не выросло и осталось на уровне 3 254 человек.

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