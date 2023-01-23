«В голове не укладывается»: трагическая смерть настигла 34-летнюю жительницу Коми

Фото из личного архива

В Печоре скоропостижно скончалась Александра М. О гибели женщины сообщили ее близкие в социальных сетях. По их словам, Александры не стало 21 января.

- 21 января скоропостижно ушла из жизни Александра. О дате похорон сообщим позже, - написали они.

Новость о скором уходе повергла в шок всех, кто знал жительницу Коми. Они вспоминают Александру лишь добрым словом. Знакомые семьи выражают соболезнования и слова поддержки матери молодой горожанки, которой предстоит хоронить любимую дочь.

- В голове не укладывается... Очень жаль Сашу. Соболезнования родным и близким. Держитесь. Саша всегда была доброй, улыбчивой девочкой. Как же так?, - задаются вопросом друзья.

Сейчас неравнодушные жители города собирают деньги на организацию похорон Александры. Известно, что криминального характера в ее гибели нет. Александре было всего 34 года.

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