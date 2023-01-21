«Любовь моя, прости»: в Коми похоронят трагически погибшую в Ленинградской области молодую мать

Для транспортировки тела Анастасии на родину неравнодушные жители посёлка организовали сбор средств

В Коми транспортировали тело 32-летней Анастасии Л. Женщина погибла в жуткой аварии в Ленинградской области. В момент аварии уроженка Троицко-Печорска была вместе с сыном, возлюбленным и матерью, которые сумели выжить.

Для транспортировки тела Анастасии неравнодушные жители посёлка организовали сбор средств, однако и сейчас пожертвования принимаются. По словам близких семьи, все деньги пойдут на лечение мамы Анастасии и реабилитацию ее 11-летнего сына Артема. Мальчик тяжело переживает уход мамы, говорят знакомые.

Смерть молодой жительницы Коми стала большим ударом для ее семьи, любимого и друзей. Они до сих пор не могут поверить в произошедшее и задаются вопросом, почему Анастасия ушла так рано.

Ее любимый Дмитрий написал прощальное письмо в социальных сетях, где просит у нее прощения за произошедшее

— Настенька, любовь моя, прости. Ты на всегда останешься в моем сердце, ты была самым лучшим человеком, не могу поверить, что тебя больше нет, — написал мужчина.

Похоронят Анастасию на малой родине завтра, 22 января.

Напомним, автоавария случилась в понедельник, 16 января, ближе к вечеру. На 355 километре трассы Вологда – Тихвин столкнулись ГАЗ Соболь и Тойота Королла. Как сообщает ТАСС, за рулём ГАЗели сидел 38-летний житель Ярославской области. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Тойотой, которой управлял 32-летний житель Коми. Автомобили врезались лоб в лоб.

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