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Здоровье23 января 2023 8:52

В Коми показатель заболеваемости коронавирусом вырос на 27 новых случаев

Два основных показателя остались неизменны
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми продолжают фиксировать все новые случаи заражения коронавирусом. Согласно обновленным данным, в республике насчитывается 192 889 фактов заболевания ковидом, 27 из которых были диагностированы за минувшие сутки.

Отмечается, что показатель выздоровления вырос за последние 24 часа всего на шесть человек. Всего за все время пандемии инфекцию побороли 189 320 пациентов.

Согласно данным оперштаба, ни один зараженный не попал в больницы за сутки. Показатель летальности так же остался неизменным - 3 254 жителя Коми стали жертвами вируса за все время.

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