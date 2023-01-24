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Общество24 января 2023 4:15

Метели и сильный ветер накроют Коми

Синоптики предупредили об изменении погоды 24 января
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС Коми сообщили прогноз погоды на 24 января. По предоставленным данным, в регионе пообещали небольшой снег, гололед, изморозь и метель.

Скорость ветра составит 6-11 м/с. Метель пообещали в Воркутинском районе с порывами 15-17 м/с. Ночью и днем температура воздуха составит -11...-16°С.

В Сыктывкаре 24 января пообещали облачную погоду без осадков и небольшой снег. Ветер будет южный от 5 до 10 м/с. Температура ночью -8...-10, днем -5...-7°С.

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