Метели и сильный ветер накроют Коми

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Синоптики ЦГМС Коми сообщили прогноз погоды на 24 января. По предоставленным данным, в регионе пообещали небольшой снег, гололед, изморозь и метель.

Скорость ветра составит 6-11 м/с. Метель пообещали в Воркутинском районе с порывами 15-17 м/с. Ночью и днем температура воздуха составит -11...-16°С.

В Сыктывкаре 24 января пообещали облачную погоду без осадков и небольшой снег. Ветер будет южный от 5 до 10 м/с. Температура ночью -8...-10, днем -5...-7°С.

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