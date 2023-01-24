«Тело еще не доставили»: трагическая гибель настигла 34-летнего жителя Коми вдали от дома

Фото из личного архива
На Украине погиб 34-летний Алексей Артюков. О гибели мужчины сообщили его близкие в социальных сетях. По словам родных, Алексей ушел на специальную военную операцию добровольцем.
Погиб уроженец Печоры еще в прошлом году, 4 декабря. Сейчас его семья ждёт транспортировки тела на родину, чтобы похоронить Алексея.
— Тело еще не доставили, поэтому дата похорон будет известна позже. Говорят, Алексей приедет в конце января, — написали близкие.
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