Сильные снегопады и метели с порывами до 17 м/с пообещали в Коми

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В Коми пообещали метели и сильные порывы ветра до 17 м/с. Прогноз погоды на 25 января передали в ЦГМС республики.

По предоставленным данным, в регионе ожидается умеренный снег и гололед, а также порывистый ветер. Средняя скорость порывов составит 6-11 м/с. На крайнем северо-востоке 15-17 м/с. Температура воздуха опустится ночью до -7...-12, днем -2...-7°С.

В Сыктывкаре пообещали облачную погоду и небольшой снег, а также ветер со скоростью от 6 до 11 м/с. Температура ночью -7...-9, днем -2...-4°С. На дорогах гололедица.

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