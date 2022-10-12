Когда выплатят 100 тысяч рублей мобилизованным из Коми

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В Коми утвердили единовременную выплату мобилизованным. Ее размер составляет 100 тысяч рублей. Деньги поступят на карты бойцов уже в ближайшее время.

По словам руководителя республики Владимира Уйба, первое перечисление средств запланировано уже на пятницу, 14 октября. Он уточнил, что 100 тысяч рублей на этой неделе получат уже 300 человек.

- Позавчера я подписал указ о единовременной выплате в 100 тысяч рублей всем мобилизованным и добровольцам. Порядок максимально упрощен, деньги поступят на карты всем бойцам. Первые 300 человек получат деньги в эту пятницу, остальные до 21 октября. Если вдруг будут сбои и деньги не поступят до 21 октября, родственникам необходимо позвонить на горячую линию Минтруда и сообщить об этом. В каждом случае будут индивидуально разбираться, - заключил Уйба.

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