«Так страшно хоронить детей»: в Сыктывкаре обнаружили труп 14-летней школьницы

Жизнь 14-летней Милены оборвалась неделю назад

В Сыктывкаре трагически оборвалась жизнь 14-летней Милены С. (имя изменено, - прим.ред.), ученицы одной из городских школ. Ее тело было обнаружено 3 октября.

По данным источника «Комсомолки», подросток покончила с собой. Добавим, что информация, которая была ранее в СМИ, что ребенок был найден в заброшенном здании города, не подтвердилась.

Смерть школьницы стала большим ударом для ее мамы Лилии. Десятки людей выразили ей соболезнования и слова поддержки, когда узнали о трагедии. Также руководство школы в социальных сетях выложило прощальный пост, в котором вспоминают восьмиклассницу лишь добрым словом.

- Как это страшно хоронить детей... Я сама через это прошла. Пусть земля ей будет пухом. А вы, мама, держитесь, - написала пользовательница соцсетей Мария.

Все, кто знал Милену, говорят, каким светлым и добрым ребенком она была. Девочка очень любила животных и

Лилия поблагодарила всех, кто поддержал ее в трудную минуту и попросила беречь своих детей.

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