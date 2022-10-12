«Страшная и странная история»: смерть пропавшей 14-летней ухтинки потрясла всю Коми

Фото: «Лиза Алерт Коми»

Почти сутки вся Коми обсуждает гибель 14-летней Анастасии П. из Ухты. Девочка загадочно пропала ранним утром 5 октября, а спустя шесть дней масштабных поисков ее тело обнаружат спасатели в ручье.

«Скажи, что я их люблю»

Тревогу родители Насти забили сразу же, как им позвонили из лицея, в котором училась их дочь. Им сообщили, что девочка не явилась на занятия. Мама Насти была в недоумении: ведь она проводила и ее, и младшего сына в школу. Тогда она попыталась связаться с дочерью, однако поняла, что та оставила свой телефон дома, а все странички в социальных сетях удалила.

Последним, кто видел Настю, был ее девятилетний брат. Девочка проводила его в школу и попросила передать родителям, что она их очень любит. После этого Настю никто не видел.

Поиски по всей Коми

Активные поиски лицеистки начались в тот же день. Десятки добровольцев из числа горожан стали прочесывать город. С каждым днем желающих помочь в поисках девочки становилось все больше и больше, а из Сыктывкара приехала и группа волонтеров «Лиза Алерт». Дом за домом, метр за метром — добровольцы и правоохранители искали девочку везде и через несколько дней нашли зацепку: рюкзак Насти. Сумка висела на дереве у городского бассейна, видимо, подросток решила просто избавиться от яркой приметы, которая фигурировала во все ориентировках. Тогда к поискам Насти подключились и водолазы, однако результатов все не было.

За два дня до обнаружения тела ухтинки стало известно, что девочку ищут уже и за пределами ее родного города: вся республика, затаив дыхание следила за поисками. Многие молились и верили в чудо, которое так и не произошло.

По словам мамы девочки, у нее не было проблем в школе или со сверстниками. Настя росла в полной и благополучной семье

«Плохие новости. Настя мертва»

Накануне, 11 октября, стало известно, что девочки больше нет в живых. О ее гибели сообщила местная группа.

— Плохие новости. Настю нашли мертвой, — говорилось в сообщении.

Ее обнаружили спасатели в ручье в районе Ветлосяна. У водоема была аккуратно сложена куртка, а рядом лежали ботинки Насти. По предварительным данным, подросток покончила с собой, однако следователи не исключают и иных версий произошедшего.

— Судмедэксперты установят причину смерти девушки. По факту произошедшего организована доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Коми.

Волонтеры позже расскажут, Настю 6 октября запечатлели камеры видеонаблюдения. Девочка сутки была жива и скиталась по городу, однако на связь с близкими не вышла.

Тело девочки было обнаружено в районе Ветлосяна в ручье

Скорбит весь город

Скорая кончина Насти стала шоком не только для ее семьи и близких, но и для всего города. Ухтинцы все это время переживали за девочку, молились за нее и поддерживали ее родителей. Сейчас многие не могут сдержать слез и скорбят вместе с семьей школьницы.

— Я так надеялась и верила. Весь день плачу. Так рано уйти… Спи спокойно, Ангелочек, — пишет местная жительница Ирина.

— Очень страшная и странная история. Надеюсь, следователи разберутся во всем. Родителей жалко. Соболезнования им. Что же ты наделала, девочка? — сокрушается Валентина из Ухты.

Настю похоронят в родном городе через несколько дней. Редакция «КП-Коми» приносит искренние соболезнования семье.

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