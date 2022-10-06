В Ухте горожане выходят на поиски пропавшей 14-летней Анастасии Поздеевой

Фото из личного архива Анастасии Поздеевой

В Ухте больше суток ведутся поиски пропавшей 14-летней Анастасии Поздеевой. Ученица лицея пропала накануне, 5 октября, по пути в школу. С тех пор о ней нет никаких вестей.

Как ранее рассказала мама девочки, Анастасия вместе с девятилетним братом ушли из дома в школу, однако на занятия пришел лишь мальчик. Перед исчезновением подросток попросила братика передать семье, что она очень любит своих родных, и ушла. Телефон Настя оставила дома и удалилась из всех социальных сетей. Мама девочки уверена, что она это планировала заранее.

Сейчас в Ухте набирают добровольцев на поиски школьницы. Всех желающих помочь приглашают к магазину «Светофор», что на въезде в город, к 11:00. Волонтеров просят одеться тепло и удобно.

Добавим, что в полиции активно ведут поиски подростка. Там также рассказали, что Анастасия никогда не состояла на учете и не попадала в поле зрение правоохранителей.

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