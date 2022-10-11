Пропавшая в Ухте 14-летняя школьница найдена мертвой

Фото из личного архива погибшей

В Коми завершены поиски пропавшей в Ухте 14-летней горожанки. Об этом сообщили в СУ СК России по республике.

По данным ведомства, тело школьницы обнаружено в лесу 11 октября. О судьбе ребенка не было ничего известно с 5 октября.

По факту гибели лицеистки начато разбирательство. По предварительным данным, криминального характера в смерти девочки не обнаружено: школьница покончила с собой.

Напомним, школьница ушла из дома 5 октября рано утром. Она вышла в лицей вместе со своим младшим братом, проводила его и исчезла. Перед уходом Настя попросила мальчика передать семье послание и ушла. Когда родителям подростка позвонили из школы и сообщили, что юная ухтинка не пришла на занятия, Сергей и Анастасия Поздеевы забили тревогу. Позже ее мама обнаружит телефон дочери дома и увидит, что та удалилась из всех социальных сетей.

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