Следственный комитет Коми подключился к поискам 14-летней Анастасии Поздеевой из Ухты

Фото из личного архива Анастасии Поздеевой

Следственный комитет Коми подключился к поискам пропавшей 14-летней школьницы из Ухты. Напомним, Анастасия Поздеева ушла из дома 5 октября рано утром и с тех пор ее никто не видел. Девочка вместе с братом должна была пойти на занятия в лицей, однако подросток проводила брата, сказала, чтоб тот передал семье, что Настя их любит, и ушла в неизвестном направлении.

Мама девочки Екатерина в беседе с корреспондентом «КП-Коми» рассказала, что ее дочь оставила телефон дома и удалилась из всех социальных сетей. Ранее Настя никогда не уходила из дома, не имела проблем со сверстниками и в учебе. Екатерина сейчас активно работает с волонтерами, полицией и следователями, чтобы найти свою дочь.

- Следственными органами СК России по Республике Коми во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения 14-летней девушки, а также причин и обстоятельств ее исчезновения в городе Ухте, - говорится на сайте ведомства.

Сейчас в Ухте идут активные поиски ребенка. Добровольцы из числа горожан, которые вызвались помочь семье Поздеевых, прочесывают город. Пока поиски не дали никаких результатов: о девочке нет вестей больше суток.

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