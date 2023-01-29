В воскресенье в Коми до -14 градусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 29 января, в Коми ожидается небольшой снег, минимальная температура днем составит -14 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями. Местами ожидается снег, мокрый снег и морось. В отдельных районах будет гололед. Синоптики прогнозируют юго-западный и южный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура днем составит -10...-5 градусов, а на крайнем северо-востоке -14...-9 градусов.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В столице Коми ожидается гололед. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура днем составит -9...-7 градусов.

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