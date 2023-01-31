«Шаман насмешил»: Повелитель холода не смог удивить жителей Заполярья своей морозоустойчивостью

Фото: с личной страницы Олега Резанова

В Воркуту на прошлой неделе приезжал блогер и по совместительству один из самых известных экстремалов в мире Олег Резанов, который нарекает себя громким именем – Повелитель холода! Ох, и повеселил экстремал местных! Как встретила забавного парня заполярная зима и воркутинцы, расскажем в нашем материале.

Наша справка

Олег Резанов – уроженец Тюмени. Ему 48 лет, у него есть жена, шестеро детей и двое внуков. С 2008 года мужчина поставил 12 рекордов выживаемости, отмеченных в Международном Агентстве регистрации рекордов. Чего только не делал экстремал! Олег замуровывал себя в ледяном сердце, окунался в жидкий азот, прыгал с парашютом полураздетым с четырёхкилометровой высоты, ночевал в сугробе без одежды при -22 градусах.

Фото: с личной страницы Олега Резанова

Кстати, в прошлом году Резанов пробовал продержаться десять дней без еды, воды и света в гробу на двухметровой глубине, но через три дня прервал эксперимент по состоянию здоровья.

Заполярный дедушка

Когда Олег приехал в Коми, местные встрепенулись. Шутка ли – самый настоящий Повелитель холода! Однако уже после пары экспериментов интерес жителей Коми постепенно угас. В первую очередь заполярных жителей позабавило, что король холодов благополучно миновал январские пятидесятиградусные морозы и подоспел аккурат к зимней жаре – градусник за окном едва перешагивал отметку в минус 10 . Ха!

В городских пабликах то и дело стали шутить над приезжим, мол, не в ту погоду приехал демонстрировать леденящие способности. А многие и вовсе вспомнили про известного в городе дедушку, щеголявшего зимой по Заполярью полураздетым – в любую погоду, в далёкий «минус» и низкий «плюс». Ходит, по заверению местных, он в посёлке Северный в одной шапке и в трусах. Тотчас же нашлись те, кто опубликовал фотографию настоящего, по мнению воркутинцев, Повелителя холода. На изображении видно дедушку, бегущего в одной маечке с шортиками по каким-то делам с чемоданчиком в руках, а вокруг – лютый холод. Заполярный Супер Марио, никак иначе!

Фото: Подслушано Воркута

– Дедушку нашего помню с 2000 года, он до сих пор так ходит, красавец, так держать, дай ему здоровья крепкого, – сообщил в комментариях Али Фатуллаев.

Но, несмотря на колкости местных, Олег Резанов продолжил свою важную миссию в Воркуте, чем вызвал ещё больше шуток в свою сторону.

Собаки здесь же

Окончательно рассмешил жителей Заполярья видеоролик, где экстремал лежит в сугробе в одних шортах, а мужчина рядом играет ему на варгане. Странный обряд товарищей называется инициация в шамана. Видео растащили в очередной раз по группам в соцсетях и стали смеяться в комментариях, что именно в том месте, где двое мужчин совершают действо, горожане выгуливают по нужде домашних собак…

скрин видео

Некоторые горожане подметили, что если бы видео не подписали блогером-экстремалом, то предположили бы, что как обычно в сугробе чудят выпившие люди. Ох, видимо, тяжело удивить наших закалённых земляков такими выкрутасами!

А был случай!

Помните невероятную историю позапрошлого года в духе голливудских блокбастеров? Будто фильм «Выживший» с Ди Каприо! 24 декабря 2021 года мужчина выехал на снегоходе из деревни Усть-Унья в деревню Бёрдыш по реке Унья на снегоходе и... пропал. Как позже выяснилось, техника провалилась под лёд, охотник два дня своими силами пытался вытащить «железного коня» из холодного плена реки, сам весь промок. Он развёл костёр, чтобы периодически греться и сушиться (морозы стояли -30С!) и даже заночевал под ближайшей елью.

Мужчину нашли только 31 декабря в заброшенной деревне Светлый Родник, он чувствовал себя хорошо, хоть и обморозился, но от госпитализации отказался. Вот это герой!

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