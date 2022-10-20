Стало известно, будут ли вводить ограничения в Коми из-за режима базовой готовности

Фото: пресс-служба главы Коми

В Коми введен режим базовой готовности. Соответствующий указ ранее подписал президент России Владимир Путин.

Глава республики Владимир Уйба прокомментировал решение главы государства и заявил, что на сегодняшний день никакие ограничения из-за базовой готовности вводиться не будут. Руководитель региона подчеркнул, что все правоохранительные, специальные и экстренные структуры обеспечивают безопасность республики и сейчас.

— Уважаемые жители республики! В соответствии с указами президента России Владимира Владимировича Путина в Республике Коми будут приняты все необходимые меры по усилению мер безопасности. При этом никаких ограничений на территории республики вводить не планируется. Все правоохранительные органы и специальные службы круглосуточно обеспечивают общественную безопасность в регионе, объекты экономики и ЖКХ функционируют стабильно. О принятых решениях во исполнение указов президента сообщу дополнительно

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