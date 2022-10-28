«Молюсь, чтобы была живая»: мама пропавшей 13-летней Любы из Сосногорска просит помочь неравнодушным найти ее дочь

Фото из личного архива Любови Карповой

В Коми с 26 октября ищут 13-летнюю Любовь Карпову из Сосногорска. О том, что утром среды в школу не пришёл ребёнок, маме Ольге сообщила педагог. На связь с этого времени девочка так и не выходила, на сообщения в соцсети не отвечает, её телефон отключён.

Ольге сообщили, что её дочь 25 октября познакомилась с парнем с ухтинского ГПТУ, они решили вместе сбежать. Мальчику тоже всего 15 лет – он на два года старше Любы. Телефон юноши доступен для связи и женщине даже удалось с ним созвониться.

- Я просто просила вернуть мне дочь, говорила, что их все равно найдет полиция рано или поздно. Он сказал – я не в городе, вашу дочь никто не держу, добавил, что вернёт её через пару дней. Меня эти слова напугали, — рассказала мама ребёнка редакции «КП-Коми».

Семья Карповых не находят себе места с момента исчезновения подростка.

- Нам очень плохо, мы целыми днями ревём и молимся, чтобы Люба нашлась живой. Все примем, все простим, но только чтобы нашлась живой. Папа сейчас болеет, он «на уколах», у меня головокружения, мы не можем спать, да и жить нормально не можем. Младший 6-летний сын утром встаёт и сразу ищет свою любимую Любу, плачет и спрашивает весь день про неё, умудряется ещё подслушивать наши разговоры, хотя мы стараемся при нём ничего не говорить. Но он разведывает. Старшая дочь Настя плачет целыми днями, а у неё младшему ребёнку всего 4 месяца, малышу передаются все переживания, не хватает молока. Нам очень плохо без дочери. Всем плохо, - делится переживаниями Ольга.

С бабушкой юноши, с которым предположительно скрываются дети, Карповы тоже на связи.

- С папой мальчика мы созвонимся только сегодня – он только приехал с вахты. 25 октября парень получил стипендию, и вот 26 октября они с Любой сбежали. С родственниками тоже перестал выходить на связь. Мальчик уже уходил с дома – жил у друга какое-то время, наша тоже летом один раз долго не появлялась дома – мы её искали с вечера, а она сказала нам, что «просто погулять захотела», - вздыхает мама Любови.

По словам мамы, её дочь сама по себе очень интересная и своеобразная.

- Я никак не успевала следить за молодежными трендами, а она и в соцсетях, и в тик-токах разбирается, как и все подростки. Яркая девочка. Каждую минуту молимся, чтобы вернулась, она же знает, как мне плохо, что мне нельзя нервничать… Как мы любим её знает тоже, - плачет мама.

Ольга Карпова также переживает, что поиски ребёнка идут очень медленно.

- У парня включён телефон, почему нельзя правоохранителям пробить его местонахождение? Можно же определить геолокацию, почему это не сделано? Сейчас вечером волонтёры-поисковики расклеят ориентировку по Ухте, ведь сигналы поступают, где их видели. Вот у аэропорта в Ухте они были замечены, в пиццерии сидели. Третий день нет ребёнка, нашего ребёнка. Мы даже боимся думать о страшном, лишь бы нашлась живой наша девочка. Конечно, мы будем писать везде, ведь это наша дочь и она пропала, - переживает Ольга.

Очевидца рассказывали, что девочка была в куртке парня, тот тоже переоделся в другую одежду.

Мама девочки обращается ко всем друзьям, знакомым Любы.

- Если вы знаете хоть что-то о том, где сейчас мой ребёнок, скажите, пожалуйста. Мы места себе не находим без дочери. Друзья дочери, если вы знаете, где она – скажите, пожалуйста, мы плачем, болезненно переживаем её отсутствие и ждём её дома, - молит Ольга.

Если вы видели девочку, которая подходит под описание, в Ухте или Сосногорске, то сообщите об этом по телефону: 8-904-107-83-16 — мама Любови или в 102.

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