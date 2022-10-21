«Хорошая и осознанная девочка»: в Коми бесследно исчезла 16-летняя школьница и отличница Юлия Жилина

Фото: личный архив Юлии Жилиной

В Емве при загадочных обстоятельствах пропала 16-летняя Юлия Жилина. Девочка ушла из дома сегодня, 21 октября, в школу, но так там и не появилась.

Семья сразу же забила тревогу, когда ребенок не появился дома. Близкие говорят, Юлии несвойственно такое поведение: она никогда не уходила, не предупредив, и не заставляла родителей нервничать. Когда самостоятельные поиски не принесли результатов, Жилины обратились в полицию.

Сейчас в городе набирают добровольцев для поисков подростка. Все желающие помочь найти Юлию могут подойти к отделению полиции в Емве.

За подростка переживают все горожане. Они обратились к ней в социальных сетях с просьбой скорее вернуться живой и невредимой.

- Юленька, как же так? Такая хорошая, осознанная, умная девочка. Отличница. Вернись скорее домой, мама с папой очень переживают, - пишут знакомые семьи.

Приметы: славянская внешность, рост 165-170 см, волосы русые ниже плеч.

Девочка была одета в черную спортивную шапку, куртку зеленого цвета, черно-серые джинсы-бананы, черные ботинки.

Всю известную информацию о пропавшей девочки просят сообщать ОМВД России по Княжпогостскому району.

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