Не ждём понедельника, стартуем сейчас: как система KWL помогает достичь желаемых результатов

Всё получится, надо только захотеть.

Каждую осень мы обещаем себе начать заниматься спортом, проводить больше времени на свежем воздухе и наконец-то выучить английский. Но большинство целей, если не все, кочуют из года в год, оставаясь в списке так и невыполненных планов. О том, как добиться желаемого рассказывает Марина Евстратова — руководитель тренерского центра онлайн-школы английского языка Skyeng.

Чем нагляднее и понятнее процесс обучения, тем проще его выполнить. Таблица KWL помогает планировать учебный процесс, визуализировать результаты обучения и видеть, есть толк от работы или нет. То есть с помощью этой системы одну большую цель можно разбить на несколько шагов и постепенно двигаться к их выполнению (конечно же, в свое удовольствие).

Что такое KWL

— KWL это простейший планировщик учебы в виде таблицы из трех колонок. Первая колонка К (What I Know — что я знаю), вторая W (What I Want to Know — что я хочу знать), третья L (What I Learned — что я узнал(а). Эту систему придумала в 1986 году Донна Огл, профессор лингвистики из Национального Университета Луи в Чикаго, — объясняет Марина Евстратова.

Руководитель тренерского центра онлайн-школы английского языка Skyeng Марина Евстратова.

Зачем нужна KWL-таблица

— Чтобы учиться в своем стиле и темпе. Таблица универсальна и подходит для любого способа обучения уроков с преподавателем, вебинаров, самообучения, даже для развития личных качеств и освоения новых хобби.

— Чтобы систематизировать этапы учебы. Она помогает определить, с чего нужно начать, построить свою траекторию и увидеть результат.

— Чтобы обсуждать свой трек с преподавателем. Таблицу можно использовать и в работе с учителем покажите ему, чему вы рассчитываете научиться, обсудите, почему у вас остались вопросы и где найти на них ответы. Такая таблица помогает преподавателю понять, чего вы ждете от учебы, каковы ваши цели и задачи.

Как пользоваться KWL-таблицей

Первые два столбца нужно заполнить до урока, вебинара или курса. А третий можно заполнять и прямо в процессе обучения, и после его окончания.

Таблица KWL.

What I Know (что я знаю)

Перед началом занятий впишите сюда все, что вы знаете о предмете. Расписывать в подробностях не обязательно, достаточно конспективно, по пунктам, перечислить уже имеющиеся знания. А если не знаете ничего, не стесняйтесь так и написать.

— Этот этап нужен не только для того, чтобы обозначить отправную точку. Заполнение первой колонки помогает включиться в работу, вспомнить известное и систематизировать имеющиеся знания, — рассказывает Марина.

What I Want to Know (что хочу узнать)

Во второй столбец отправляются все ваши вопросы по теме, которую вы собираетесь изучать. Поначалу это будет непросто вам будет казаться, что никаких умных вопросов на ум не приходит. Ничего страшного вы всегда можете вернуться к этой колонке во время обучения.

— Кстати, сюда можно вписать и то, что будет вас мотивировать причины, по которым вы решили изучать эту тему и возможности, которые откроет новое знание, — советует руководитель тренерского центра онлайн-школы английского языка Skyeng.

Не бойтесь вписывать в эту колонку самые простые и очевидные шаги, например, купить скейтборд, выбрать онлайн-школу английского, найти центр серфинга и т.д. Заполнив второй столбец, вы получите план работы и направление для ваших изысканий.

What I Learned (что я узнал)

Третья колонка — это результаты ваших трудов. Сюда вы будете вписывать то, чему научились в процессе.

Это дает возможность привести в порядок знания и увидеть свой прогресс. А если во время заполнения у вас появятся новые вопросы, вернитесь ко второму столбцу и впишите их туда. Так вы точно ничего не потеряете.

— Бывает и так, что после обучения в колонке W остаются неотвеченные вопросы. Считайте, что это ваша база для самостоятельного обучения, — успокаивает Марина.

Почему KWL работает

Обещания «начну с понедельника», как New Year’s Resolutions чаще всего остаются недостижимыми. Это происходит не потому что «нет мотивации» и «очень лениво» что-то делать, а потому что не понятно зачем это нужно и как достичь этой цели. KWL позволяет зафиксировать четкие шаги буквально построить карту «как добраться до пункта назначения» и напоминать ради чего все это начиналось.

Достичь желаемого легко. Главное, не ждать понедельника! Фото: архив КП.

— Такая система успешно работает не только для достижения личных целей, но и является основной работы многих крупных компаний. Например, первые шаги после регистрации в Skyeng посвящены постановке целей и разработке индивидуального плана обучения, что соответствует первому и второму столбцу таблицы. А третий столбец заполняется платформой автоматически, фиксируя прогресс в обучении. Подобный подход в организации обучения, удобная платформа и внимательные преподаватели помогают ученикам Skyeng добиваться высоких результатов в короткие сроки, — уверен наш эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем упорнее, тем сильнее: эксперты поделились лайфхаком, как работает формула «Кривая Эббингауза»

Жителям Коми назвали необычный способ тренировки памяти (подробности)