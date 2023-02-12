«Страх и паника»: сыктывкарка рассказала о пережитом землетрясении в Турции

Фото: соцсети

Уроженка Сыктывкара Алена Дьяконова поделилась своими эмоциями после пережитого землетрясения в Турции. По его словам, она находится сейчас в Мерсине, напрямую город не пострадал, но местные жители почувствовали толчки.

«Проснулись от тряски»

– Мы проснулись в понедельник, около 4 утра от тряски дома. Сначала не поняли, что это такое. Потом захлопали двери из квартир в подъезде. Быстро оделись, выглянули во двор и увидели выбегающих со всех домов людей, – вспоминает она.

Девушка также оделась и вышла на улицу вместе с вещами, зарядками, телефонами и документами. Вместе с остальными жителями она провела 1,5 часа на улице. Многие решили не возвращаться домой из-за страха перед повторными толчками.

Фото: соцсети

Утром Алена поехала в офис сообщества, в котором состоит. В течение дня туда начали приходить люди, которые боялись возвращаться домой. В следующую ночь там остались 40 человек, которые разместили, как могли.

«Полностью уничтоженные дома»

– Никогда не думала, что буду такое переживать. Со всех сторон шла информация о других городах и погибших, жуткие фото и видео разрушенных домов, полностью уничтоженных домов. В Мерсине нет пострадавших людей, не рушились дома. хотя трещины во многих появились. У многих - страх и паника, – поделилась переживаниями сыктывкарка.

Фото: соцсети

В настоящий момент объявлен сбор вещей для пострадавших. Люди приходят каждый день и приносят вещи, продукты, одеяла, обогреватели.

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