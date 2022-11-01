«Шесть часов издевался над ней»: житель Коми избил сожительницу табуретом и вытащил ее за дверь умирать

Фото: архив "КП"

В Ухте 37-летний житель Коми зверски расправился со своей сожительницей. Мужчина на протяжении нескольких часов избивал женщину ножкой от табурета, а затем вытащил ее обнаженную в коридор общежития, где оставил умирать.

Дикая история произошла еще в мае. Тогда жители Ухты не могли поверить в то, что такое зверство могло твориться прямо за дверьми соседской комнаты.

Известно, что пара в день смерти молодой ухтинки выпивала и весело проводила время, но в какой-то момент между сожителями вспыхнула сильная ссора, которая очень быстро перешла в рукоприкладство. Ухтинец, вооружившись ножкой от табуретки, начал нещадно бить возлюбленную: мучения женщины длились не менее шести часов. А после того, как ухтинка еле дышала, он вынес ее в коридор общежития, закрыл за собой дверь и тихо ждал, пока женщина умрет.

Обнаружили ухтинку голой и с сильными кровоподтеками на теле соседи, которые экстренно вызвали медиков. Но избитую спасти все же не удалось: травмы оказались несовместимы с жизнью.

За жестокое убийство мужчина получил 12 лет тюрьмы, сообщили в СУ СК России по Коми.

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