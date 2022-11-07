Какие льготы положены в Коми семьям мобилизованных

Фото: pexels.com

В Коми обновили перечень льгот, положенных семьям мобилизованных и добровольцев. Соответствующее распоряжение дал глава республики Владимир Уйба.

В документе говорится, что на новые социальные поддержки могут расчитывать как дети мобилизованных, так и их жены. Финансирование на исполнение поручения руководителя региона будет выделено из бюджета Коми.

Далее мы приведем полный текст Указа.

В соответствии с постановлением правительство предлагает установить следующие дополнительные меры социальной поддержки:

- обеспечение обучающихся 5 - 11 классов в школах, профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Коми бесплатным питанием;

- Компенсацию родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в детских садах, предоставляемую в размере фактических затрат одного из родителей (законного представителя) ребенка военнослужащего, связанных с внесением им платы, взимаемой за присмотр и уход за указанным ребенком в детских садах, расположенной на территории Республики Коми;

- Установить, что в целях настоящего постановления к членам семьи военнослужащего относятся: супруг (супруга), родители, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, лица, находящиеся на иждивении военнослужащего.

- Питание предоставляется образовательными организациями обучающимся по очной форме обучения в день посещения ими занятий, предусмотренных учебным планом образовательной организации, не имеющим право на предоставление питания в соответствии с федеральным законодательством и (или) законодательством Республики Коми по иным основаниям. Образовательные организации организуют предоставление горячего питания обучающимся. В случаях, установленных правовым актом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, образовательные организации организуют предоставление питания обучающимся в виде сухих продуктовых наборов.

- Компенсация родительской платы предоставляется ежемесячно путем уменьшения размера родительской платы на размер предоставленной компенсации родительской платы, отраженной в платежном документе, выдаваемом родителю (законному представителю) для внесения родительской платы. Компенсация родительской платы составляет 100% размера ежемесячной родительской платы с учетом компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, предоставленной родителю (законному представителю) в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 14 февраля 2007 г. № 20 "О компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования".

- Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, установленных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется в беззаявительном порядке;

- Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, установленных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется с 1 ноября 2022 года, но не ранее чем со дня начала участия военнослужащего в специальной военной операции или убытия в место сбора и (или) на пункты (места) приема военнослужащих, призванных на военную службу.

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, установленных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется в период прохождения военнослужащими военной службы.

- Финансовое обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки, установленных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, действует по 31 декабря 2022 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2022 года. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми ввели новые меры поддержки для семей мобилизованных (подробности)