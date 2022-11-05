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В Коми ввели новые меры поддержки для семей мобилизованных и добровольцев. Соответствующее постановление подписала первый заместитель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева.

Согласно документу, в Коми вводится бесплатное питание для учеников 5-11-х классов в школах, а также учащихся ссузов. Кроме того, семьям добровольцев и мобилизованных компенсируют платы за детский сад. Ее размер равен фактическим затратам одного из родителей. Для получения этих мер не нужно подавать никаких заявлений. Их ввели с 1 ноября.

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