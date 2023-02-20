Конверт с «сюрпризом»: 23-летняя уроженка Печоры выкинула в подъезде новорождённого сына

Сейчас новорождённому малышу ничего не угрожает. За мальчиком наблюдают медики. Фото: архив КП.

Грустная, но удивительная история с добрым финалом случилась в столице Коми. 16 февраля в подъезде дома по Октябрьскому проспекту был обнаружен новорождённый малыш. Ребёнок был завернут в конверт и сильно кричал. По счастливой случайности дитя нашёл сыктывкарский младший судебный пристав Сергей Митрофанов. Подробности расскажет «КП-Коми».

Жизненный принцип

Сергей Митрофанов никогда не проходит мимо тех, кому нужна помощь. Такой у нашего героя жизненный принцип. Судебным приставом 31-летний мужчина работает с марта 2021 года, до этого трудился в уголовном розыске. Работа в силовых структурах научила Сергея главному: если можешь помочь – помоги.

– Это было очень неожиданно, – рассказал «Комсомолке» Сергей. – Я даже и предположить не мог, что на лестничную площадку подкинут младенца. Я подумал, что, наверно, у кого-то из соседей появился малыш. Но почему же ребёнок так долго плачет? Почти три часа без перерыва. Да и время было уже около девяти вечера. Это ненормально.

Профессиональные качества не позволили Сергею остаться в стороне. Мужчина вышел в подъезд. И опешил! На полу возле мусоропровода лежал ребёнок, одетый и завёрнутый в конверт, и истошно кричал.

– Было понятно, что это новорождённый мальчик. По виду ребёнку дней 5-6, – рассказывает Сергей.

Сергей Митрофанов героем себя не считает. Фото: личный архив героя публикации.

Сергей – сам отец, поэтому это преступление против жизни и детства ужаснуло мужчину. Самое страшное, признаётся сыктывкарец, что никто в подъезде больше не вышел на отчаянный детский крик.

Неравнодушный гражданин сразу же обратился в полицию и позвонил в скорую помощь. Через несколько минут младенца забрали медики, которые доставили мальчика в республиканскую детскую больницу. К счастью, малыш не пострадал и сейчас его здоровью ничего не угрожает. За ним наблюдают врачи. Всё благодаря правильной и оперативной реакции Сергея.

Мальчик чувствует себя хорошо. Фото: МВД по Коми.

Скромный поступок

Как сообщили «Комсомолке» в МВД по Коми, матерью брошенного младенца оказалась жительница соседней новостройки, 23-летняя уроженка Печоры. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что примерно в шесть часов вечера ребёнок был подброшен в подъезд. Однако на его призыв о помощи откликнулся только младший судебный пристав по ОУПДС Отделения судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов Сыктывкара, лейтенант внутренней службы Сергей Митрофанов.

– Скромный мужчина говорит, что спасение младенца не заслуга, а просто поступок, который он должен был сделать, его обязанность как гражданина, – говорится в сообщении регионального МВД.

До сих пор не понятно, что двигало женщиной, когда она решила оставить своего малыша, которому не исполнилось и недели, одного зимой в подъезде многоквартирного дома. Отделом дознания ОП №1 УМВД России по Сыктывкару по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».

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