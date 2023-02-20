Подкинувшей младенца в подъезд матерью оказалась 23-летняя жительница Печоры

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре в подъезде обнаружили новорожденного. Малыш лежал у лифта и громко плакал. На звуки вышел один из жильцов квартиры и спас ребенка.

Как сообщили в МВД по Коми, матерью, которая оставила ребенка, оказалась 23-летняя жительница Печоры. Девушка жила недалеко от дома, где был найден младенец.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что матерью ребенка является 23-летняя жительница г. Печоры. Женщину разыскали. Отделом дознания ОП №1 УМВД России по г. Сыктывкару по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», - сообщили в ведомстве.

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