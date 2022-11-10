Жителей Коми напугал волк на ухтинской трассе

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В сетях Республики Коми появилось видео, где, по предположению автора, за машиной гонится волк на трассе недалеко от Синдора. Это было в Княжпогостском районе Коми, видимо.

Волчара решил поиграть в догонялки, лихо пошёл на обгон, затем удалился в лес. В комментариях под видео не все согласны, что это дикий зверь. Некоторые предположили, что это волкособака.

– У волков кончик хвоста тёмный, а у этого белый, скорей всего, помесь уже, помеси людей не бояться, а могут и напасть свободно, – написал Евгений Разманов.

– Конечно, это собака, просто окрасом на волка похож!!! И хвост у волка всегда вниз опущен, да и не будет волк так резвиться и прыгать перед авто или чем либо другим! Волки умнейшие из зверей, – уверена Светлана Солодюк.

– За машиной собаки бегают, волк тебя подстерегает, – комментирует Андрей Пыхов.

Видимо, животное сменило пост нашего мемного мишки, о котором мы, кстати, давно не слышали. А вы как считайте?

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