В Коми мемный «ухтинский» мишка жаждет общения и голосует на трассе

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Теперь наш мишка голосует на дороге! В интернете появился новый ролик, на котором медведь с трассы Сыктывкар - Ухта вышел на дорогу проводить взглядом проезжающих автомобилистов. В какой-то момент он подошёл ближе к машинам, протянул свою лапу, мол, давай подвезёшь, ну, или хотя бы поздоровайся со мной, добрый человек.

Авось, кто-то подбросит в края далекие успевшего поймать осеннюю хандру косолапого. В Коми уже никого не удивляет мемный медведь с трассы Сыктывкар - Ухта. Возможно, он и ожидал очередной порции вкусняшки, ведь теперь несчастному тяжело будет отказаться от легкодоступной еды. Мы, конечно, тоже умиляемся от нашей бурой звезды, но призываем всех перестать подкармливать лесного зверя. Ведь мы не знаем, как косолапыч будет вести себя в голодный период, да и он легко может стать добычей браконьеров.

Кажется, что жители и гости нашей северной республики сделали товарищу медвежью услугу - дикое животное совершено перестало бояться и людей, и автомобилей. Напомним, его прикармливали и бананом, и сгущёнкой, а также все лето ловили с ним забавные кадры, над которыми стебались чуть ли не всей Россией.

Напомним, что на днях в некоторых региональных СМИ появилась информация, мол, нашего медведя хочет забрать московский благотворительный фонд помощи животным «Бим», якобы волонтёры волнуются за зверя, который перед зимней спячкой оказался совершенно неприспособлен к жизни в лесу. Однако она не подтвердилась.

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