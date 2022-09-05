Миша, не балуй! В Коми решается судьба животного, которого люди разбаловали едой на ухтинской трассе

Позирующий на смартфоны мишка в одночасье стал любимцем водителей на ухтинской трассе. Увы, оставлять потапыча на дороге нельзя, он может погибнуть зимой. Фото: ПроГород Ухта.

Этим летом главным героем и любимцем публики трассы Сыктывкар – Ухта стал… милый медведь. Прикормленный водителями потапыч несколько месяцев с удовольствием позирует на камеры смартфонов. И с неменьшей радостью поглощает еду, которую дают ему недальновидные люди. Какая судьба ждёт «ухтинского» мишку, узнала «Комсомолка».

Лёгкая «добыча»

Напомним, первые фото и видео с героем русских сказок на 278-м километре ухтинской трассы появились где-то в середине мая. Жители и гости Республики Коми напропалую снимали хозяина тайги на смартфоны. Сам мишка под прицелом гаджетов с удовольствием вкушал дары проезжающих мимо водителей и пассажиров – сладкие фрукты, конфеты, сгущёнка и бутерброды с колбасой.

Ухтинский мишка каждый день сидит на дороге и ждёт вкусняшек. Фото: Кирилл Галкин.

Позже всю страну облетел видеоролик, на котором запечатлелась комичная ситуация. Вот водитель притормаживает рядом с вальяжно отдыхающим медведем, опускает переднее стекло автомобиля и спрашивает: «Не подскажите, на Ухту в ту сторону?» На что мишка с понимающими глазами кивает и указывает мордой в нужном направлении.

При этом минприроды Коми неоднократно предупреждало – кормить медведей категорически запрещено! Дикие звери быстро привыкают к лёгкой «добыче» и после человеческой пищи уже не могут сами добывать себе пропитание в лесу.

Отогнать в лес

Вот так и наш красавчик, 2,5-3 лет от роду, поселился на ухтинской дороге. И не один, а с компанией, которую ему составил другой хищник, – примерно годовалого возраста. Уже в июне медведей отогнали в лесные дебри. Младший остался в дикой природе, а старший через пару дней вернулся на прикормленное место.

Дикого зверя уже прозвали Ухтинским Хатико. Фото: соцсети.

На днях в некоторых региональных СМИ появилась информация, мол, нашего медведя хочет забрать московский благотворительный фонд помощи животным «Бим», якобы волонтёры волнуются за зверя, который перед зимней спячкой оказался совершенно неприспособлен к жизни в лесу. Однако она не подтвердилась.

– Никакой фонд официально на минприроды не выходил, – сказали «КП-Коми» в ведомстве. Сейчас чиновники решают вопрос с дальнейшей судьбой косолапого. – Наши охотоведы работают, чтобы отвезти или отогнать его подальше в лес, чтобы он остался в естественной среде обитания. Это надо сделать максимально безопасно как для людей, так и для самого медведя.

Не первый случай

Между тем, в этом году новости о выходе медведей в населённые пункты Коми – не редкость. Например, в начале августа некий медвежонок спокойно прогуливался в районе парка имени Дубинина в Печоре. Полиция наказала горожанам быть внимательнее и острожнее, так как рядом с малышом могла оказаться его мама.

А в Сыктывкаре медведи на два месяца оккупировали Краснозатонское кладбище, подъедая блинчики и яйца с могил и пугая посетителей погоста. Однажды взрослый зверь попытался принять участие в похоронной процессии, но отважный горожанин отогнал его, кинувшись в сторону медведя с включённой бензопилой в руках. Вскоре «кладбищенского» мишку пришлось застрелить, так как в Коми нет специалистов, которые могут усыпить опасное животное.

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