Полиция Печоры прокомментировала появление медведя в парке

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В полиции Печоры прокомментировали встречу с медвежонком в районе парка имени Дубинина, а также лесопарковой зоны между Железнодорожного и Островского. В ведомстве предупредили, что в таких случаях нужно соблюдать осторожность, и напомнили про основные правила.

Полицейские сообщили, что медведи хорошо слышат запахи, но при этом видят относительно хуже, поэтому при встрече с ними лучше осторожно удалиться, не привлекая внимание. Убегать от них бесполезно, так как даже самый упитанный зверь этого вида может развивать скорость до 60 км/ч.

О том, что медведя видели в парке, сообщали самые разные очевидцы в течение двух-трех последних дней. Сообщалось, что это был маленький медвежонок, который убегал при виде людей. Однако опасность все еще может сохраниться, так как неподалеку может быть мама.

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