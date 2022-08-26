Минприроды Коми выдало разрешение на отстрел медведей на Краснозатонском кладбище

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Начальник управления охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов Андрей Климов накануне, 25 августа, сообщил, что выдано разрешение на отстрел двух медведей на Краснозатонском кладбище.

По его словам, охотнику разрешение уже передали. Если животные будут находиться на территории охотничьих угодий, то он имеет право применить оружие, в населенных пунктах это право переходит полиции. Климов уточнил, что охота не всегда приносит результат, так как животные могут перемещаться, а у приказа есть ограничительный срок.

Ранее сообщалось, что медведей, которые заявились на кладбище, решили отловить.

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