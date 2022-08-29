На кладбище в Сыктывкаре застрелили одного из медведей

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В Сыктывкаре добыли медведя, который выходил на кладбище в поселке Краснозатонский. Об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на свои источники.

Как сообщалось ранее, власти выдали разрешение на отстрел двух медведей на Краснозатонском кладбище. Если животные будут находиться на территории охотничьих угодий, то охотник имеет право применить оружие. В населенных пунктах это право переходит полиции.

Изначально на кладбище поселился медвежонок, который не попадал в поле зрения полиции. Летом туда пришла взрослая особь. Этот медведь напугал как своего сородича, так и посетителей кладбища. Хищники жили на кладбище в течение двух месяцев. Затем медвежонок не выдержал конкуренции и самостоятельно покинул территорию. Взрослого хищника пришлось отстрелить, чтобы он напал на людей. Усыпить зверя было невозможно, поскольку в Коми нет организаций и специалистов в этой области.

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