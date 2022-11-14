В Коми придут аномальные ноябрьские морозы

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В Коми прогнозируются аномальные морозы. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в регионе столбик термометра опустится до -29 градусов.

Синоптик назвал точную дату, когда в Коми сильно похолодает. По его словам, температура воздуха начнётся стремительно снижаться уже 15 ноября, во вторник. По данным метеорологов, разница от нормальных температурных значений составляет аж 14 градусов.

— Очень резко понижается температура на севере Уральского федерального округа. В Челябинской, Курганской, Свердловской областях 15 и 16 числа морозы будут до 19-22 градусов, а в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах - до 29-30 градусов мороза. Заметное похолодание ожидается и в Северо-Западном федеральном округе, — цитирует ТАСС Романа Вильфанда.

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