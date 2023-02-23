Владимир Путин распорядился вручить медаль хозяину пса Сармата

Фото: сайт конкурса «Мой ласковый и нежный зверь»

Хозяин пса Сармата ефрейтор Андрей Мухин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщили в пресс-службе главы Коми. Приказ о награждении подписан президентом России Владимиром Путиным. Награду Мухин получил на праздничном концерте, который прошел в Сыктывкаре 22 февраля.

Напомним, что пес Сармат стал талисманом в Коми. Он четко выполнял команды, не боясь шума, обнаружил мину, хотя этому его даже не обучали. 7 сентября он спас ценой своей жизни хозяина под Изюмом. Сармата похоронили с воинскими почестями. Сейчас жители Коми голосовали, чтобы отважный пес выиграл в интернет-голосовании «Мой ласковый и нежный зверь».

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